Сегодня 8 мая 2026: какой праздник и день в истории

8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в 1945 году вступила в силу капитуляция нацистской Германии. В 2025-м избрали нового Папу Римского – Льва XIV. В 1982-м погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев. В 1886-м в продажу поступила «Кока-кола». В 1847 выдали патент на резиновую камеру для колес. В 1842-м произошла одна из первых и самая трагическая на тот момент по результатам железнодорожная катастрофа. В 1794-м на гильотине казнили одного из основателей современной химической науки Антуана Лавуазье. В 1429-м французское войско во главе с Жанной д’Арк сняло английскую осаду с Орлеана.

Праздники и памятные даты 8 мая

В мире 8 мая – Дни памяти и примирения. Также отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – в честь дня рождения основателя движения Анри Дюнана.

Также сегодня: День свободной торговли, День рождения «Кока-Колы», Всемирный день осла, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.

8 мая в истории

8 мая 1429 года французское войско, во главе с Жанной д’Арк, сняло английскую осаду с Орлеана. Подробнее.

8 мая 1794 года во время Французской революции на гильотине казнили французского химика Антуана Лавуазье. Подробнее.

8 мая 1842 года произошла Версальская железнодорожная катастрофа. Подробнее.

8 мая 1847 года выдали патент на резиновую камеру для колес. Подробнее.

8 мая 1886 года в продажу в Атланте поступила «Кока-кола». Подробнее.

8 мая 1902 года извержение вулкана Пеле полностью разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Подробнее.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 — по московскому) Германия вторично подписала капитуляцию. Подробнее.

8 мая 1982 года погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев — отец чемпиона мира в «Формуле-1» Жака Вильнева. Подробнее.

8 мая 2025 года избрали нового Папу Римского. Им стал 69-летний уроженец США, кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Он принял имя Лев XIV. Об избрании нового понтифика сообщили после 18:00 по местному времени: из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым и раздались колокола. Следом Лев XIV приветствовал паству с балкона резиденции в Ватикане. Некоторые комментаторы, оценивая избрание папой американца, писали, что это чуть ли не уступка Католической церкви президенту США Дональду Трампу. Тот подбросил дров в этот костер, радостно поздравив земляка с избранием в своей соцсети Truth Social.

«Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны», – писал Трамп.

Однако за прошедший год отношения между Святым престолом и Белым Домом существенно ухудшились. Лев XIV продемонстрировал силу и независимую позицию. Он неоднократно высказывался в разрез с политикой трамповских США – и по поводу войны России против Украины, и этой весной – по поводу совместной атаки США и Израиля на Иран.

В частности, 11 апреля 2026 года Папа Римский заявил, что американо-израильскую войну против Ирана подпитывает «иллюзия всемогущества». А также сделал откровенный и прозрачный намек персонально на Трампа.

«Хватит идолопоклонства самому себе и деньгам! Хватит демонстрации власти! Хватит войны!», — цитировало издание Politico.

Это, конечно, разозлило самовлюбленного президента США. Он разразился критикой в адрес Льва XIV в Truth Social, припомнив Папе все, что только можно: от действий церкви во времена COVID-19 до процедуры избрания самого понтифика. Конечно же, поддержку конклавом кандидатуры Роберта Фрэнсиса Превоста Дональд Трамп объяснил вниманием к собственной персоне: «Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане». Нежелание главы церкви поддерживать войну американский президент прокомментировал следующим образом: «Я не хочу Папу, считающего, что Иран может иметь ядерное оружие».

В целом за год, который Лев XIV провел на своей должности, стало понятно, что это человек с четкой позицией, желающий быть Папой для всей паствы. Он не отдает явных предпочтений ни землякам, ни определенным категориям верующих, как это иногда делали его предшественники. Сейчас нового Папу иногда начинают сравнивать с «образцовым» предшественником – Иоанном Павлом II. Впрочем, год в должности – это вряд ли достаточный период времени, чтобы делать подобные авансы.

Церковный праздник 8 мая

8 мая чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 мая резко похолодало, то заморозки в мае будут частыми.

Если птицы вьют гнезда на солнце – к прохладному лету, в тени – к жаркому и солнечному.

Радуга 8 мая день обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать 8 мая

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя сушить полотенца на улице.