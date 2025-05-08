В Ватикане избрали нового Папу римского – им стал американец из США

Кардинала Роберта Франсиса Прево из США избрали новым Папой римским, сообщает ВВС.

Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево. Он будет носить имя Папа Лев XIV.

Лев XIV уже официально поприветствовал паству с балкона в Ватикане.

Об избрании нового понтифика стало после 18:00 по местному времени: из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым, и в то же время зазвонили колокола.

Президент США Дональд Трамп официально поздравил нового понтифика с избранием. «Поздравляю кардинала Роберта Франсиса Прево, который только что стал папой. Огромная честь понимать, что он первый американский папа. Очень радостно и огромная часть для нашей страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.