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В Ватикане избрали нового Папу римского – им стал американец из США

Мир 21:14   08.05.2025
Оксана Якушко
В Ватикане избрали нового Папу римского – им стал американец из США Фото: Ватикан

Кардинала Роберта Франсиса Прево из США избрали новым Папой римским, сообщает ВВС.

Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево. Он будет носить имя Папа Лев XIV.

Лев XIV уже официально поприветствовал паству с балкона в Ватикане.

Об избрании нового понтифика стало после 18:00 по местному времени: из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым, и в то же время зазвонили колокола.

Президент США Дональд Трамп официально поздравил нового понтифика с избранием. «Поздравляю кардинала Роберта Франсиса Прево, который только что стал папой. Огромная честь понимать, что он первый американский папа. Очень радостно и огромная часть для нашей страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кардинала Роберта Франсиса Прево из США избрали новым Папой римским, сообщает ВВС.".