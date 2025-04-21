Live
  • Пн 21.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.4
  • EUR 47.03

Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана

Мир 11:16   21.04.2025
Оксана Горун
Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана Фото: www.vaticannews.va

88-летний Папа тяжело болел в последнее время. 21 апреля утром Ватикан объявил о его смерти.

О смерти Франциска объявил кардинал Кевин Фаррелл в заявлении, опубликованном Ватиканом.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви», — сказано в заявлении.

Франциск был Папой Римским с 2013 года. Франциска избрали после того, как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Последние годы Папа часто болел. Особенно тяжело, начиная с нынешнего февраля. Он перенес пневмонию. Но вроде бы пошел на поправку. Только вчера, 20 апреля, пресс-служба Ватикана сообщала о встрече понтифика с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Хорхе Марио Бергольо (как звали Папу при рождении) родом из Буэнос-Айреса. Он был первым Папой из Латинской Америки и отличался очень «специфическим» отношением к войне РФ против Украины, часто поддерживая пророссийские нарративы.

Читайте также: Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории
21.04.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 21 апреля: масштабные пожары, удар из РСЗО
Новости Харькова — главное за 21 апреля: масштабные пожары, удар из РСЗО
21.04.2025, 09:57
БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)
БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)
21.04.2025, 07:16
Клещи проснулись: где они чаще всего подкарауливают жителей Харьковщины
Клещи проснулись: где они чаще всего подкарауливают жителей Харьковщины
21.04.2025, 08:56
Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных
Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных
21.04.2025, 10:48
Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана
Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана
21.04.2025, 11:16

Новости по теме:

10:38
ИИ создал двойник знаменитого храма в Ватикане: зачем
16:32
«Город мертвых»: музеи Ватикана открыли для публики древнеримский некрополь
15:59
Посланник Ватикана и Папы встретился в рф с омбудсменкой и патриархом Кириллом
20:31
«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского
08:01
Папа Римский провел Рождественскую мессу (видео, фото)

Вы читали новость: «Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "88-летний Папа тяжело болел в последнее время. 21 апреля утром Ватикан объявил о его смерти".