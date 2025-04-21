Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана
88-летний Папа тяжело болел в последнее время. 21 апреля утром Ватикан объявил о его смерти.
О смерти Франциска объявил кардинал Кевин Фаррелл в заявлении, опубликованном Ватиканом.
«Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви», — сказано в заявлении.
Франциск был Папой Римским с 2013 года. Франциска избрали после того, как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Последние годы Папа часто болел. Особенно тяжело, начиная с нынешнего февраля. Он перенес пневмонию. Но вроде бы пошел на поправку. Только вчера, 20 апреля, пресс-служба Ватикана сообщала о встрече понтифика с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Хорхе Марио Бергольо (как звали Папу при рождении) родом из Буэнос-Айреса. Он был первым Папой из Латинской Америки и отличался очень «специфическим» отношением к войне РФ против Украины, часто поддерживая пророссийские нарративы.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "88-летний Папа тяжело болел в последнее время. 21 апреля утром Ватикан объявил о его смерти".