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Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)

Мир 22:08   28.08.2023
Оксана Якушко
Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)

Папа римский Франциск во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге во время телемоста обратился к россиянам и посоветовал им «не забывать о наследии».

«Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — заявил понтифик во время телемоста.

На скандальную речь отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матери России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел», — подчеркнул Николенко.

Он отметил, что очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, звучат из уст Папы Римского, миссия которого как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства.

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«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 22:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Папа римский Франциск во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге во время телемоста обратился к россиянам и посоветовал им «не забывать о наследстве».".