Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)

Папа римский Франциск во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге во время телемоста обратился к россиянам и посоветовал им «не забывать о наследии».

«Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — заявил понтифик во время телемоста.

На скандальную речь отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матери России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел», — подчеркнул Николенко.

Он отметил, что очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, звучат из уст Папы Римского, миссия которого как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства.

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