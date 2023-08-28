Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)
Папа римский Франциск во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге во время телемоста обратился к россиянам и посоветовал им «не забывать о наследии».
«Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — заявил понтифик во время телемоста.
На скандальную речь отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.
«Именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матери России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел», — подчеркнул Николенко.
Он отметил, что очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, звучат из уст Папы Римского, миссия которого как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства.
Читайте также: Посланник Ватикана и Папы встретился в рф с омбудсменкой и патриархом Кириллом
«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского
Новости по теме:
Вы читали новость: «Папа римский выдал речь о «величии россии» в духе пропагандистов Кремля(видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 22:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Папа римский Франциск во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге во время телемоста обратился к россиянам и посоветовал им «не забывать о наследстве».".