Посланник Ватикана и Папы встретился в рф с омбудсменкой и патриархом Кириллом
Спецпредставитель Ватикана и Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи приехал в Москву на встречу с патриархом РПЦ Кириллом, поддерживающим войну РФ против Украины, и уполномоченной по правам ребенка Марией Львововой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом (МКС) из-за незаконной депортации украинских детей, сообщает издание Deutsche Welle.
В ходе встречи с Дзуппи обсуждали «гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей». Львова-Белова заявила, что «христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании». Впрочем, именно за нарушение прав детей Львова-Белова разыскивает МКС. Ордер на ее арест вместе с президентом рф Владимиром Путиным из-за незаконной депортации детей из Украины был издан в марте 2023 года.
С патриархом Кириллом Дзуппи встретился в московском Даниловском монастыре в Москве. Глава РПЦ призвал церкви объединить усилия, чтобы не допустить «негативного развития ситуации» и «сохранить мир и справедливость». Также Кирилл заметил, что «отношения между рф и Западом переживают серьезные проблемы», указав на угрозу «Великой мировой войны».
Также Папский посланник встретился с советником президента рф по международным отношениям, говорится в сообщении Святого престола.
Напомним, 6 июня Дзуппи посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как рассказал Зеленский, они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.
С начала полномасштабной войны Папа Римский неоднократно предлагал себя в качестве посредника для переговоров между Украиной и Россией, и заявлял, что готов посетить Киев, но только при условии, что он сможет уехать в Москву.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 15:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецпредставитель Ватикана и Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи приехал в Москву на встречу с патриархом РПЦ Кириллом, поддерживающим войну РФ против Украины, и уполномоченной по правам ребенка Марией Львововой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом (МКС) из-за незаконной депортации украинских детей, сообщает издание Deutsche Welle.".