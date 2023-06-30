Посланник Ватикана и Папы встретился в рф с омбудсменкой и патриархом Кириллом

Спецпредставитель Ватикана и Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи приехал в Москву на встречу с патриархом РПЦ Кириллом, поддерживающим войну РФ против Украины, и уполномоченной по правам ребенка Марией Львововой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом (МКС) из-за незаконной депортации украинских детей, сообщает издание Deutsche Welle.

В ходе встречи с Дзуппи обсуждали «гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей». Львова-Белова заявила, что «христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании». Впрочем, именно за нарушение прав детей Львова-Белова разыскивает МКС. Ордер на ее арест вместе с президентом рф Владимиром Путиным из-за незаконной депортации детей из Украины был издан в марте 2023 года.

С патриархом Кириллом Дзуппи встретился в московском Даниловском монастыре в Москве. Глава РПЦ призвал церкви объединить усилия, чтобы не допустить «негативного развития ситуации» и «сохранить мир и справедливость». Также Кирилл заметил, что «отношения между рф и Западом переживают серьезные проблемы», указав на угрозу «Великой мировой войны».

Также Папский посланник встретился с советником президента рф по международным отношениям, говорится в сообщении Святого престола.

Напомним, 6 июня Дзуппи посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как рассказал Зеленский, они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

С начала полномасштабной войны Папа Римский неоднократно предлагал себя в качестве посредника для переговоров между Украиной и Россией, и заявлял, что готов посетить Киев, но только при условии, что он сможет уехать в Москву.