Посланець Ватікану і Папи зустрівся у рф із омбудсменкою і патріархом Кирилом

Спецпредставник Ватікану і Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви на зустріч із патріархом РПЦ Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, і уповноваженою з прав дитини Марією Львововою-Бєловою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) через незаконну депортацію українських дітей , повідомило видання Deutsche Welle.

Під час зустрічі з Дзуппі обговорювали “гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей”. Львова-Білова заявила, що”християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні”. Втім, саме за порушення прав дітей Львову-Бєлову розшукує МКС. Ордер на її арешт разом з президентом РФ Володимиром Путіним через незаконну депортацію дітей з України було видано у березні 2023 року.

Із патріархом Кирилом Дзуппі зустрівся в московському Данилівському монастирі у Москві. Глава РПЦ закликав церкви об’єднати зусилля, щоб не допустити “негативного розвитку ситуації” і “зберегти мир і справедливість”. Також Кирило зауважив, що “відносини між рф і Заходом переживають серйозні проблеми”, вказавши на загрозу “великої світової війни”.

Також Папський посланець зустрівся з радником президента рф із міжнародних відносин, йдеться у повідомленні Святого престолу.

Нагадаємо, 6 червня Дзуппі відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони “обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру”.

З початку повномасштабної війни Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.