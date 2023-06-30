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Посланець Ватікану і Папи зустрівся у рф із омбудсменкою і патріархом Кирилом

Світ 15:59   30.06.2023
Оксана Якушко
Посланець Ватікану і Папи зустрівся у рф із омбудсменкою і патріархом Кирилом

Спецпредставник Ватікану і Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви на зустріч із патріархом РПЦ Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, і уповноваженою з прав дитини Марією Львововою-Бєловою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) через незаконну депортацію українських дітей , повідомило видання Deutsche Welle.

Під час зустрічі з Дзуппі обговорювали “гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей”. Львова-Білова заявила, що”християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні”. Втім, саме за порушення прав дітей  Львову-Бєлову розшукує МКС. Ордер на її арешт разом з президентом РФ Володимиром Путіним через незаконну депортацію дітей з України було видано у березні 2023 року.

Із патріархом Кирилом Дзуппі зустрівся в московському Данилівському монастирі у Москві. Глава РПЦ закликав церкви об’єднати зусилля, щоб не допустити “негативного розвитку ситуації” і “зберегти мир і справедливість”. Також Кирило зауважив, що “відносини між рф і Заходом переживають серйозні проблеми”, вказавши на загрозу “великої світової війни”.

Також Папський посланець зустрівся з радником президента рф із міжнародних відносин, йдеться у повідомленні Святого престолу.

Нагадаємо, 6 червня Дзуппі відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони “обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру”.

З початку повномасштабної війни Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

Читайте також: «Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпредставник Ватікану і Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви на зустріч із патріархом РПЦ Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, і уповноваженою з прав дитини Марією Львововою-Бєловою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) через незаконну депортацію українських дітей , повідомило видання Deutsche Welle.".