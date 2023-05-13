«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського
Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Ватикан та 40 хвилин спілкувався з Папою Римським. Зеленський пояснив Понтифіку, “що не може бути рівності між жертвою та агресором”.
Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2015-2019) прокоментував в ефірі Радіо NV , чому Папа Римський та Ватикан – погані посередники у мирних переговорах із рф.
“У Ватикані ставлять на одні ваги фактично роль рф і України. Це абсолютно не прийнятно в умовах того, що рф – агресор, це визнано в міжнародних структурах. І ні до чого путнього такі посередництва не призведуть», – вважає Чалий.
11.03.2023 року Папа Римський заявив, Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що він також зможе поїхати до Москви. Що він відвідає або Україну і рф, або не поїде в жодну з країн. Поїздку до рф він не вважає “неможливою”, однак “обіцянок немає.
Те, що риторика Ватикана і Папи Римського часто збігаються з риторикою Кремля, пов’язано із позицією міністра закордонних справ Ватикана – держсекретаря П’єтро Пароліна.
«Він же по суті «прем’єр» Ватикану – кардинал Паролін, він відомий своєю позицією давно. І в нього особливі контакти з Москвою…Ми бачимо, що на сьогодні Ватикан не може грати посередницьку позицію» – каже Чалий.
Цікаво, що останні два місяці дипломати спостерігають, що контакти і зустрічі між церквами – Московським патріархатом і католицькою – збільшилися. Такої активності не було з моменту повномасштабного вторгнення, підкреслив Чалий.
«Я думаю, що навряд чи можна однією зустріччю (Папи Римського і Володимира Зеленського – прим. ред.) вплинути на позицію Ватикана – є прагматичні інтереси. Але узгодження позицій може скоригувати певні вислови з боку (Ватикана – прим. ред.). У Ватикані досвідчені дипломати з великою традицією, і треба мати на увазі, що з нашого боку має бути також потужна дипломатична команда» – зазначив Чалий.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Ватикан та 40 хвилин спілкувався з Папою Римським. Зеленський пояснив Понтифіку, “що не може бути рівності між жертвою та агресором”.".