Pelican, Фламинго, Паляниця добрались до Москвы: Зеленский раскрыл детали

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности массированного обстрела России. По его информации, Москва и область 19 и 20 сентября ощутили «наши дальнобойные ответы». До столицы долетели БпЛА и ракеты разных типов.

«Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», «Vendetta», «Лютий», «Барс», «Фламинго», «Січень», Pelican. Спасибо нашим воинам за меткость: СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СВР. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир», – акцентировал Зеленский.

Он также напомнил, что все шаги на пути к завершению войны уже «на столе». Однако «нужна политическая воля».

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 19 сентября ПВО РФ сбила более 1600 украинских БпЛА, 450 из них – на подлете к столице. Он также признал: некоторые беспилотники все же атаковали НПЗ в Москве. О «прилетах» по ТЭЦ мэр умолчал. При этом Собянин считает, что цель этой атаки была политическая – так Украина якобы пыталась сорвать выборный процесс в России.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что массированную атаку на Москву и Московскую область подтвердил утром 20 сентября волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Известно об обстреле одного из самых крупных НПЗ, а также ТЭЦ-22.