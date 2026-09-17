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Силы обороны уничтожили две пусковые установки С-400 и склад БПЛА

Актуально 19:19   17.09.2026
Татьяна Литвина
Силы обороны уничтожили две пусковые установки С-400 и склад БПЛА Фото: wikipedia.org

Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российской армии. Среди них — две пусковые установки ЗРК С-400, из которых оккупанты бьют по Украине баллистикой.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, эти объекты были уничтожены 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года.

Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 были поражены в районе Выгоничей Брянской области.

Место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА — в районе города Донецк.

Склады материально-технических средств оккупантов — в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске.

Районы сосредоточения живой силы противника — в Стрелковом Херсонской области и Дружном Луганской области.

«Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается», — прокомментировали в Генштабе результат.

С400, Брянск
Генштаб ВСУ

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Напомним, хотя в последнее время Харьков чаще всего атакуют беспилотники и FPV-дроны, баллистика остается серьезной угрозой для областного центра. С самого начала полномасштабной войны Харьков страдал от ракетных ударов, которые российская армия наносила из ЗРК С-400 и С-300. Эти зенитно-ракетные комплексы созданы для противовоздушной обороны, однако российская армия переоснастила их для обстрела гражданской инфраструктуры украинских городов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 19:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российской армии. Среди них — две пусковые установки ЗРК С-400, из которых оккупанты бьют по Украине баллистикой.".