Силы обороны уничтожили две пусковые установки С-400 и склад БПЛА

Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российской армии. Среди них — две пусковые установки ЗРК С-400, из которых оккупанты бьют по Украине баллистикой.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, эти объекты были уничтожены 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года.

Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 были поражены в районе Выгоничей Брянской области.

Место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА — в районе города Донецк.

Склады материально-технических средств оккупантов — в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске.

Районы сосредоточения живой силы противника — в Стрелковом Херсонской области и Дружном Луганской области.

«Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается», — прокомментировали в Генштабе результат.

Напомним, хотя в последнее время Харьков чаще всего атакуют беспилотники и FPV-дроны, баллистика остается серьезной угрозой для областного центра. С самого начала полномасштабной войны Харьков страдал от ракетных ударов, которые российская армия наносила из ЗРК С-400 и С-300. Эти зенитно-ракетные комплексы созданы для противовоздушной обороны, однако российская армия переоснастила их для обстрела гражданской инфраструктуры украинских городов.