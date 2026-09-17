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Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»

Украина 20:54   17.09.2026
Оксана Якушко
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток» Виктор Николюк. Фото: Генштаб ВСУ

Генерал-майор Виктор Николюк сообщил на своей странице в Facebook, что уходит с должности оперативного командующего группировкой войск «Восток».

Виктор Николюк возглавил оперативное командование «Восток» в апреле 2026 года.

«Когда завершается важный этап в жизни или работе, в нашем обществе принято подводить итоги. Сегодня и я это сделаю за то время, которое руководил Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским, Покровским направлениями фронта. В апреле, когда я возглавил это направление, ситуация там была очень сложная. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. Благодаря слаженной работе с командирами корпусов и бригад, задействованных в операционной зоне, удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении. Совместными усилиями мы не дали противнику овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы. На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону по усилению подразделений, удерживающих позиции на переднем крае и создать условия для дальнейшего уничтожения инфильтрированного противника», — отчитался о проделанной работе Николюк.

О дальнейшем назначении Николюк ничего не сообщил, заявив лишь, что «впереди новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять для меня высшее военное руководство».

Виктор Николюк в 2013−2017 годах был командиром 92-й отдельной механизированной бригады, участвовал в АТО в Луганской области. В 2021−2023 годах Николюк руководил войсками Оперативного командования Север. В 2022 году он командовал обороной Чернигова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генерал-майор Виктор Николюк сообщил на своей странице в Facebook, что уходит с должности оперативного командующего группировкой войск «Восток».".