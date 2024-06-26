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Зеленский и Сырский представили нового командующего Объединенных сил воинам

Политика 10:42   26.06.2024
Оксана Горун
Зеленский и Сырский представили нового командующего Объединенных сил воинам Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым

«Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады прямо с позиций», — сообщил Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.

Андрей Гнатов - командующий объединенных сил
Бригадный генерал Андрей Гнатов. Фото: Mil.gov.ua

Президент также проинформировал, что провел в Донецкой области совещание «по безопасности и поддержке людей». Обсуждали вопросы обеспечения населения водой, эвакуации, помощи в востановлении жилья и так далее.

«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — проанонсировал Владимир Зеленский.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым".