Зеленский и Сырский представили нового командующего Объединенных сил воинам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым

«Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады прямо с позиций», — сообщил Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.

Президент также проинформировал, что провел в Донецкой области совещание «по безопасности и поддержке людей». Обсуждали вопросы обеспечения населения водой, эвакуации, помощи в востановлении жилья и так далее.

«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — проанонсировал Владимир Зеленский.

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