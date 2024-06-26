Зеленский и Сырский представили нового командующего Объединенных сил воинам
Фото: пресс-служба ОП
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым
«Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады прямо с позиций», — сообщил Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.
Президент также проинформировал, что провел в Донецкой области совещание «по безопасности и поддержке людей». Обсуждали вопросы обеспечения населения водой, эвакуации, помощи в востановлении жилья и так далее.
«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — проанонсировал Владимир Зеленский.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: гнатов, Зеленский, командующий, объединенные силы, сырский;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым".