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Зеленський і Сирський представили нового командувача Об’єднаних сил воїнам

Політика 10:42   26.06.2024
Оксана Горун
Зеленський і Сирський представили нового командувача Об’єднаних сил воїнам Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перебуває в Донецькій області разом із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

“Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій”, – повідомив Зеленський у відеозверненні у своєму телеграм-каналі.

Андрій Гнатов – командувач об'єднаних сил
Бригадний генерал Андрій Гнатов. Фото: Mil.gov.ua

Президент також поінформував, що провів на Донеччині нараду “щодо безпеки та підтримки людей”. Обговорювали питання забезпечення населення водою, евакуації, допомоги у відновленні житла тощо.

“Був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки”, – проанонсував Володимир Зеленський.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перебуває в Донецькій області разом із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим".