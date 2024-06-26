Зеленський і Сирський представили нового командувача Об’єднаних сил воїнам

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перебуває в Донецькій області разом із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

“Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій”, – повідомив Зеленський у відеозверненні у своєму телеграм-каналі.

Президент також поінформував, що провів на Донеччині нараду “щодо безпеки та підтримки людей”. Обговорювали питання забезпечення населення водою, евакуації, допомоги у відновленні житла тощо.

“Був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки”, – проанонсував Володимир Зеленський.