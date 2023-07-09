Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза
Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил командующим Нацгвардией Украины выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.
О назначении Пивненко Зеленский сообщил во Львове, где вместе с героями обороны «Азовстали» участвовал в молебне, посвященном 500 дням полномасштабной войны.
«Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины», — сказал Президент.
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До назначения Пивненко был комбригом 3-й бригады Национальной Гвардии и одним из командиров обороны Бахмута. О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник — крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил командующим Нацгвардией Украины выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко".