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Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза

Политика 09:22   09.07.2023
Оксана Горун
Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза Фото: Нацгвардия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил командующим Нацгвардией Украины выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.

О назначении Пивненко Зеленский сообщил во Львове, где вместе с героями обороны «Азовстали» участвовал в молебне, посвященном 500 дням полномасштабной войны.

«Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины», — сказал Президент.

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    • До назначения Пивненко был комбригом 3-й бригады Национальной Гвардии и одним из командиров обороны Бахмута. О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник — крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил командующим Нацгвардией Украины выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко".