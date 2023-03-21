Live
  • Вторник 21.03.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

В МО назвали командиров обороны Бахмута: один из них из Харькова (фото)

Общество 08:14   21.03.2023
Оксана Горун
В МО назвали командиров обороны Бахмута: один из них из Харькова (фото) Фото: Восточное ОТО НГУ

Среди пятерых командиров обороны Бахмута в Минобороны перечислили комбрига 3-й бригады Национальной Гвардии Украины, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.

Имена героев, которые удерживают город, отчаянно атакуемый армией РФ, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

В приведенном списке:

✔️Руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов;

✔️Руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский;

✔️Командующий ОСУВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский;

✔️непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник  Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Александр Пивненко.

Третья бригада Нацгвардии, которой командует Александр Пивненко, — харьковская. А сам командир — выпускник Харьковского института танковых войск.

Александр Пивненко, командир обороны Бахмута
Фото: Восточное ОТО НГУ

 

О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник — крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.

«Легкая атлетика стала тем триггером, который из слабого подростка сделал меня спортсменом. Первый рекорд я установил в Харьковском институте танковых войск, когда решил побить многолетний рекорд другого курсанта — 200 подъемов-переворотов. Я подробно изучил правильную технику выполнения упражнения и выступил во время майской спартакиады в институте. За 55 минут я совершил 301 подъем-переворот. Это стало новым рекордом института и важной инвестицией в мою репутацию как военного, и позже сыграло положительную роль при поступлении в киевскую «Омегу», — рассказывал Пивненко.

Александр Пивненко, командир обороны Бахмута 3
Фото: Восточное ОТО НГУ

Один из командиров обороны Бахмута служит в отдельном отряде специального назначения Восточного ТУ с 2018 года.

Читайте также: Контрнаступление: Харьковская операция может повториться по-другому — эксперт

Александр Пивненко, командир обороны Бахмута 2
Фото: Восточное ОТО НГУ

«Список его увлечений впечатляет. Он много лет участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. Его дисциплина – полоса препятствий. Он постоянно бежит по полумарафоны и марафоны (со скоростью 3-4 минуты на километр). Имеет 24 прыжка с парашютом, причем уже «пересел» на так называемый 190-й парашют – меньший и более быстрый (адреналина же – наоборот – больше). Упражняется в городском альпинизме (один из аспектов подготовки спецназовцев с целью эффективного штурма зданий). Несколько лет подряд боролся за берет с отличием и завоевал право его носить», — сообщили о сослуживце в пресс-службе Нацгвардии.

Напомним, ранее Александр Пивненко рассказывал о тактике врага в Бахмуте.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:58
Нацгвардейцы предложили переименовать две улицы: в Харькове и Песочине
21:40
Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика
17:34
«Аэроразведка спасает жизни». Как Бахмут харьковчане из «Хартии» защищают
09:40
Харьковские нацгвардейцы сбили российский самолет Су-25
16:40
В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В МО назвали командиров обороны Бахмута: один из них из Харькова (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди пятерых командиров обороны Бахмута в Минобороны перечислили комбрига 3-й бригады Национальной Гвардии Украины, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко".