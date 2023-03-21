В МО назвали командиров обороны Бахмута: один из них из Харькова (фото)

Среди пятерых командиров обороны Бахмута в Минобороны перечислили комбрига 3-й бригады Национальной Гвардии Украины, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.

Имена героев, которые удерживают город, отчаянно атакуемый армией РФ, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

В приведенном списке:

✔️Руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов;

✔️Руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский;

✔️Командующий ОСУВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский;

✔️непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Александр Пивненко.

Третья бригада Нацгвардии, которой командует Александр Пивненко, — харьковская. А сам командир — выпускник Харьковского института танковых войск.

О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник — крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.

«Легкая атлетика стала тем триггером, который из слабого подростка сделал меня спортсменом. Первый рекорд я установил в Харьковском институте танковых войск, когда решил побить многолетний рекорд другого курсанта — 200 подъемов-переворотов. Я подробно изучил правильную технику выполнения упражнения и выступил во время майской спартакиады в институте. За 55 минут я совершил 301 подъем-переворот. Это стало новым рекордом института и важной инвестицией в мою репутацию как военного, и позже сыграло положительную роль при поступлении в киевскую «Омегу», — рассказывал Пивненко.

Один из командиров обороны Бахмута служит в отдельном отряде специального назначения Восточного ТУ с 2018 года.

«Список его увлечений впечатляет. Он много лет участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. Его дисциплина – полоса препятствий. Он постоянно бежит по полумарафоны и марафоны (со скоростью 3-4 минуты на километр). Имеет 24 прыжка с парашютом, причем уже «пересел» на так называемый 190-й парашют – меньший и более быстрый (адреналина же – наоборот – больше). Упражняется в городском альпинизме (один из аспектов подготовки спецназовцев с целью эффективного штурма зданий). Несколько лет подряд боролся за берет с отличием и завоевал право его носить», — сообщили о сослуживце в пресс-службе Нацгвардии.

Напомним, ранее Александр Пивненко рассказывал о тактике врага в Бахмуте.