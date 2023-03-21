У МО назвали командирів оборони Бахмута: один із них з Харкова (фото)

Серед п’ятьох командирів оборони Бахмута в Міноборони перерахували комбрига 3-ї бригади Національної Гвардії України, випускника Харківського інституту танкових військ Олександра Півненка.

Імена героїв, які утримують місто, що відчайдушно атакує армія РФ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У наведеному списку:

✔️Керівник оборони Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов;

✔️Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський;

✔️Також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський;

✔️безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Олександр Півненко.

Третя бригада Нацгвардії, якою командує Олександр Півненко, – харківська. А сам командир – випускник Харківського інституту танкових військ.

Про самого комбрига ще до повномасштабної війни розповідали в Східному ОТО НГУ. Як виявилося, полковник – вкрай спортивний. Він виконав вправу на прес 1756 разів без перепочинку протягом години. Пивненко регулярно бере участь у марафонах, стрибає із парашутом.

“Легка атлетика стала тим тригером, який з кволого підлітка зробив мене спортсменом. Перший свій рекорд я встановив у Харківському інституті танкових військ, коли вирішив побити багаторічний рекорд іншого курсанта 200 підйомів-переворотів. Я детально вивчив правильну техніку виконання вправи, і виступив під час травневої спартакіади в інституті. За 55 хвилин я здійснив 301 підйом-переворот. Це стало новим рекордом інституту та важливою інвестицією у мою репутацію, як військового, і, пізніше зіграло позитивну роль при вступі до київської “Омеги”, — розповідав Півненко.

Один із командирів оборони Бахмута служить в окремому загоні спеціального призначення Східного ТУ з 2018 року.

“Перелік його захоплень вражає. Він багато років поспіль брав участь у змаганнях з легкої атлетики. Його дисципліна – смуга перешкод. Він постійно біжить напівмарафони та марафони (зі швидкістю 3-4 хвилини на кілометр). Має 24 стрибки з парашутом, причому вже “пересів” на так званий 190-й парашут – менший та швидший (адреналіну ж – навпаки – більше). Вправляється у міському альпінізмі (один з аспектів підготовки спецпризначенців з метою ефективного штурму будівель). Декілька років поспіль боровся за берет з відзнакою, і таки завоював право його носити”, – повідомили про товариша по службі в пресслужбі Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше Олександр Півненко розповідав про тактику ворога в Бахмуті.