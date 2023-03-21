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Контрнаступ ЗСУ: Харківська операція може повторитися інакше – експерт

Події 07:49   21.03.2023
Оксана Горун
Контрнаступ ЗСУ: Харківська операція може повторитися інакше – експерт Фото: Генштаб ЗСУ

Такої швидкості, яку ЗСУ продемонстрували, ведучи контрнаступ у Харківській області, очікувати не варто, але українські війська можуть зробити маневрений прорив.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ICTV. За прогнозом Жданова, контрнаступ може розтягнутися на кілька місяців – не менше одного-двох.

Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика. Тоді на території України було приблизно 120-150 тис. з врахуванням втрат. Навіть із врахуванням того, що російське північне угрупування було перекинуте на схід, то щільність військ тоді була вчетверо разів нижча, ніж зараз, – стверджує аналітик, – пояснює аналітик.

При цьому він вважає, що Сили оборони можуть зробити глибокий маневрений прорив, але на інших швидкостях – повільніше, ніж це було на Харківщині.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Такої швидкості, яку ЗСУ продемонстрували, ведучи контрнаступ у Харківській області, очікувати не варто, але українські війська можуть зробити маневрений прорив".