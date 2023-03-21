Контрнаступ ЗСУ: Харківська операція може повторитися інакше – експерт

Такої швидкості, яку ЗСУ продемонстрували, ведучи контрнаступ у Харківській області, очікувати не варто, але українські війська можуть зробити маневрений прорив.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ICTV. За прогнозом Жданова, контрнаступ може розтягнутися на кілька місяців – не менше одного-двох.

“Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика. Тоді на території України було приблизно 120-150 тис. з врахуванням втрат. Навіть із врахуванням того, що російське північне угрупування було перекинуте на схід, то щільність військ тоді була вчетверо разів нижча, ніж зараз, – стверджує аналітик, – пояснює аналітик.

При цьому він вважає, що Сили оборони можуть зробити глибокий маневрений прорив, але на інших швидкостях – повільніше, ніж це було на Харківщині.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що наступ армії РФ наближається до кульмінації. Попри мобілізацію, росіянам вдалося досягти лише тактичних успіхів – і те місцями. Наразі, на думку американських аналітиків, відкривається вікно можливостей для української армії.