Контрнаступление: Харьковская операция может повториться по-другому — эксперт
Такой скорости, какую ВСУ продемонстрировали, ведя контрнаступление в Харьковской области, ожидать не стоит, но украинские войска могут совершить маневренный прорыв.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает ICTV. По прогнозу Жданова, контрнаступление может растянуться на несколько месяцев — точно не менее одного-двух.
«Харьковская операция может повториться, но по-другому. Точно могу сказать, что повторить скорость продвижения, как в Харьковской операции, пожалуй, очень сложно. Почему? Плотность войск достаточно велика. Тогда на территории Украины было около 120-150 тыс. с учетом потерь. Даже с учетом того, что российская северная группировка была переброшена на восток, плотность войск тогда была в четыре раза ниже, чем сейчас», — объясняет аналитик.
При этом он считает, что Силы обороны могут совершить глубокий маневренный прорыв, но на иных скоростях — медленнее, чем это было на Харьковщине.
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Напомним, Институт изучения войны (ISW) заявил, что наступление армии РФ приближается к кульминации. Несмотря на мобилизацию, россиянам удалось достичь только тактических успехов — и то, местами. Сейчас, по мнению американских аналитиков, открывается окно возможностей для украинской армии.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такой скорости, какую ВСУ продемонстрировали, ведя контрнаступление в Харьковской области, ожидать не стоит, но украинские войска могут совершить маневренный прорыв".