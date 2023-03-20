Наступление РФ приближается к кульминации, у Украины хорошие возможности — ISW

Институт изучения войны в аналитике за минувшую неделю отметил позитивные тенденции на фронте: 300 тысяч мобилизированных не смогли дать РФ решающее преимущество в наступлении в Украине.

Пока армия РФ добилась лишь тактических успехов, но вряд ли сможет даже завершить захват Бахмута. В то же время для украинских сил открываются возможности перехватить инициативу. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

«Заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих российских наступательных операций могут свидетельствовать о том, что общероссийское весеннее наступление приближается к кульминации. Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый 19 марта заявил, что Россия не смогла собрать достаточные силы для ожидаемого крупного наступления на Донбассе, и отметил, что нынешние наступательные действия России нельзя назвать «крупной стратегической операцией». Череватый подчеркнул, что российские силы не могут даже завершить тактический захват Бахмута, что подтверждает оценку ISW о том, что наступление группы «Вагнера» под Бахмутом, вероятно, приближается к кульминации», — отметили эксперты Института изучения войны.

Силы РФ все еще пытаются изо всех сил добиться успехов в Луганской и Донецкой областях. Однако ничего похожего на успехи оперативного уровня за все время стараний оккупантов не наблюдается.

«Продолжающиеся российские наступления вдоль линии Сватово-Кременная, вокруг Бахмута и вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и Угледар за первые несколько месяцев 2023 года не принесли ничего, кроме дополнительных тактических успехов. Россия направила около 300 000 мобилизованных солдат, путем частичной мобилизации в сентябре 2022 года с целью проведения именно такого весеннего наступления. Если 300 000 российских солдат не смогли дать России решающее преимущество в наступлении в Украине, маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации приведет к совершенно иному результату в этом году. Таким образом, Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта», — считают аналитики ISW.

Они подчеркивают значительные потери, которые несет российская армия в живой силе и технике, а также даже пишут об отчаянии командования. Как пример такого «отчаяния» приводят частичную переброску войск из-под Кременной в сторону Угледара.

«98-я воздушно-десантная дивизия, по крайней мере, частично дислоцирована в районе Кременной Луганской области, и ввод некоторых из ее частей в район Угледара, вероятно, свидетельствует об уровне отчаяния со стороны российского военного командования, пытающегося восстановить потрепанные части и возобновить наступательные операции на западе Донецкой области», — констатирует Институт изучения войны.

В логику неуспехов РФ на фронте и приближающего контрнаступления ВСУ, по мнению аналитиков ISW, вписывается и визит Путина в Мариуполь 19 марта.

«Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также был направлен на то, чтобы успокоить давний и всепроникающий страх в националистическом пространстве по поводу возможного украинского контрнаступления на юге Украины», — подытожили в Институте изучения войны.