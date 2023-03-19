Чучело привезли вертолетом из Крыма — советник мэра Мариуполя о визите Путина

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что Путин или один из его дублеров действительно ночью был во временно оккупированном городе.

«Военный преступник путин или один из его дублеров ночью посетил Мариуполь. Чучело привезли вертолетом из Крыма, дали прокатиться по пр. Мира и вдоль моря. Прогуляли по Филармонии, где прибрали до того клетки для «трибунала над азовцами». И провели по «потемкинской деревне» в строящемся квартале МинОбороны московии. После этого чучело увезли в Ростов (как символически). Во время телешоу небо было перекрыто авиацией, а у большей части города отключена мобильная связь. Страха нет, но это не точно», — написал Андрющенко в telegram.

Позже он опубликовал несколько отрывков из видео, снятого в Мариуполе российскими пропагандистами. На одном из них местные жители благодарят диктатора, армия которого уничтожила их дома.

«Редкие кадры. Убийца и жертва во время активного действия под влиянием Мариупольского синдрома», — прокомментировал Андрющенко.

Подытоживая, он выложил видео уничтожения Мариуполя российской армией.

Напомним, ранним утром российские пропагандисты заявили, что разыскиваемый Гаагским уголовным судом Путин побывал в Мариуполе, однако фото на улицах города на тот момент не опубликовали. В сеть выбросили только ролик, в котором диктатор едет за рулем машины в темноте.