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Российские пропагандисты заявили, что Путин побывал в Мариуполе

Мир 07:53   19.03.2023
Оксана Горун
Российские пропагандисты заявили, что Путин побывал в Мариуполе

Разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник Владимир Путин якобы побывал на месте одного из наиболее масштабных своих преступлений — в разрушенном Мариуполе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу кремля сообщил ряд российских государственных псевдоСМИ, передает NV. По версии пропагандистов из «ТАСС» и «РИА Новости» Путин прилетел в разрушенный его армией украинский Мариуполь на вертолете. А после сам за рулем «объехал несколько районов города, совершая остановки».

Также пропагандисты заявили, что военный преступник поговорил с оставшимися в живых после его «освобождения» жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и осмотрел береговую линию временно оккупированного города. А затем отправился в Ростов — послушать доклады в командном пункте армии оккупантов.

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При этом фото Путина на руинах Мариуполя пропагандисты не опубликовали. Позже в сети появился короткий видеоролик, где российский диктатор едет на автомобиле ночью (или ранним утром до рассвета) по улицам, где идет достаточно активное дорожное движение, встречая по пути строительную технику. А пассажир авто — зампред правительства РФ Хуснуллин рассказывает военному преступнику «планы развития» уничтоженного его армией города.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник Владимир Путин якобы побывал на месте одного из наиболее масштабных своих преступлений — в разрушенном Мариуполе".