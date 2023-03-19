Російські пропагандисти заявили, що Путін побував у Маріуполі

Військовий злочинець Володимир Путін, який розшукується Міжнародним кримінальним судом, нібито побував на місці одного з найбільш масштабних своїх злочинів – у зруйнованому Маріуполі.

Про це з посиланням на пресслужбу кремля повідомила низка російських державних псевдоЗМІ, передає NV. За версією пропагандистів з “ТАСС” та “РИА Новости” Путін прилетів до зруйнованого його армією українського Маріуполя на гелікоптері. А потім сам за кермом “об’їхав кілька районів міста, роблячи зупинки”.

Також пропагандисти заявили, що військовий злочинець поговорив з жителями Маріуполя, що залишилися живими після “освобождения”, в мікрорайоні “Невський”. Крім того, він оглянув берегову лінію тимчасово окупованого міста. А потім вирушив до Ростова – послухати доповіді в командному пункті армії окупантів.

Фото Путіна на руїнах Маріуполя пропагандисти не опублікували. Пізніше в мережі з’явився короткий відеоролик, де російський диктатор їде на автомобілі вночі (або рано-вранці до світанку) вулицями, де йде досить активний дорожній рух, зустрічаючи дорогою будівельну техніку. А пасажир авто – заступник голови уряду РФ Хуснуллін розповідає військовому злочинцю “плани розвитку” знищеного його армією міста.