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Опудало привезли гвинтокрилом з Криму – радник мера Маріуполя про візит Путіна

Події 10:08   19.03.2023
Оксана Горун
Опудало привезли гвинтокрилом з Криму – радник мера Маріуполя про візит Путіна

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що Путін чи один із його дублерів справді вночі був у тимчасово окупованому місті.

“Віськовий злочинець путін, або один з його дублерів вночі відвідав Маріуполь. Опудало привезли гвинтокрилом з Криму, дали прокатитись по пр. Мира та вздовж моря. Прогуляли Філармонією, де прибрали до того клітки для “трибуналу над азовцями”. Та провели по “потемкинской деревне” у кварталі, що будує МінОборони московії. Після цього опудало повезли в Ростов (як символічно). Під час телешоу небо було перекрито авіацією, а в більшої частини міста вимкнено мобільний зв’язок.
Страху нема, але це не точно”, — написав Андрющенко в телеграмі.

Пізніше він опублікував кілька уривків із відео, знятого в Маріуполі російськими пропагандистами. На одному з них місцеві жителі дякують диктатору, армія якого знищила їхні будинки.

“Рідкісні кадри. Вбивця і жертва під час активної дії під впливом Маріупольського синдрому”, – прокоментував Андрющенко.

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    • Підсумовуючи, він виклав відео знищення Маріуполя російською армією.

    Нагадаємо, рано вранці російські пропагандисти заявили, що розшукуваний Гаазьким кримінальним судом Путін побував у Маріуполі, проте фото на вулицях міста на той момент не опублікували. У мережу викинули лише ролик, у якому диктатор їде за кермом машини в темряві.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що Путін чи один із його дублерів справді вночі був у тимчасово окупованому місті".