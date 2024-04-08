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Перша лінія укріплень ЗСУ під Харковом за 10 км від кордону РФ – BILD

Суспільство 19:57   08.04.2024
Оксана Якушко

Навіть якщо нового наступу не буде, метою Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму. Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати, пише BILD.

Якщо ви хочете побачити, чи готові українці до наступу росіян, потрібно проїхати чотири години гравійною дорогою у бік російського кордону. Тут, всього за 10 кілометрів від Росії, будують «Лінію 1», як називають оборону. Викопують траншеї та будують споруди. І все це – під постійним вогнем росіян! Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побував на будівництві нової оборонної лінії ЗСУ поруч із Харковом.

Очікується, що росіяни можуть перейти там у наступ у найближчі тижні чи місяці. Будівельники працюють лопатами без спецтехніки. Вони розповіли, що знаходяться під постійним російським вогнем, у тому числі авіабомбами, що планують.

Андрій (34) працює тут щодня. Він каже: «Небезпека тут всюдисуща, але ми маємо працювати. Ви маєте уявити ситуацію: навколо нас вибухи. Міни вибухають, а ми працюємо на благо нашої Батьківщини».

Юра (54 роки): «Тут небезпечно працювати. Постійні обстріли та бомби, що планують, теж!»

Лише два тижні тому російська авіація атакувала сусідню українську позицію, яка також будувалася. Внаслідок вибуху бомби загинули троє українців.

Але зрозуміло одне: якщо тут, приблизно за 100 км від великого міста, не буде розвинених оборонних позицій, можливий російський наступ може просунутися швидше і досягти Харкова.

«Я виходжу з того, що можливий наступ спочатку йтиме через Краматорськ. Якщо так, то шлях російських військ на Харків був би відкритий, – сказав BILD Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені. — Але навіть якщо нового наземного наступу не буде, метою Путіна можуть стати обстріл Харкова для підготовки до штурму. Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати. Харків має для Росії високу стратегічну та символічну цінність».

Читайте також: Чому Путін хоче знищити Харків – Биков (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть якщо нового наступу не буде, метою Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму. Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати, пише BILD.".