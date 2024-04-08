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Первая линия укреплений ВСУ под Харьковом в 10 км от границы РФ – BILD

Общество 19:57   08.04.2024
Оксана Якушко
Укрепления Фото: BILD Укрепления Фото: BILD
Укрепления Фото: BILD
Укрепления Фото: BILD Укрепления Фото: BILD
Укрепления Фото: BILD Укрепления Фото: BILD
Укрепления Фото: BILD Фото: BILD

Даже если нового наступления не будет, целью Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму. Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей бежать, пишет BILD.

Если вы хотите увидеть, готовы ли украинцы к наступлению россиян, нужно проехать четыре часа по гравийной дороге в сторону российской границы. Здесь, всего в 10 километрах от России, строят «Линию 1», как называют оборону. Выкапывают траншеи и строят сооружения. И все это — под постоянным огнем русских! Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал на строительстве новой оборонительной линии ВСУ рядом с Харьковом.

Ожидается, что россияне могут перейти там в наступление в ближайшие недели или месяцы. Строители работают лопатами, без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнём, в том числе планирующими авиабомбами.

Андрей (34) работает здесь каждый день. Он говорит: «Опасность здесь вездесуща, но мы должны работать. Вы должны представить ситуацию: вокруг нас взрывы. Мины взрываются, а мы работаем на благо нашей Родины».

Юра (54 года): «Здесь опасно работать. Постоянные обстрелы и планирующие бомбы тоже!»

Всего две недели назад российская авиация атаковала соседнюю украинскую позицию, которая также строилась. В результате взрыва планирующей бомбы погибли трое украинцев.

Но ясно одно: если здесь, примерно в 100 км от большого города, не будет развитых оборонительных позиций, возможное российское наступление может продвинуться быстрее и достичь Харькова.

«Я исхожу из того, что возможное наступление первоначально будет идти через Краматорск. Если так, то путь российских войск на Харьков был бы открыт, — сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене. — Но даже если нового наземного наступления не будет, целью Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму. Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей бежать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 19:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже если нового наступления не будет, целью Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму. Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей бежать, пишет BILD.".