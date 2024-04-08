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Почему Путин хочет уничтожить Харьков — Быков (видео)

Общество 19:22   08.04.2024
Оксана Якушко
Почему Путин хочет уничтожить Харьков — Быков (видео) Дмитрий Быков Фото: Фейсбук

Для Владимира Путина наличие в городе русскоязычного населения не является фактором милосердия дополнительного. И даже наоборот – русскоязычный город Харьков Путин считает своей собственностью и убежден, что может делать с ним все, что пожелает, пояснил логику тирана поэт Дмитрий Быков.

«Для Владимира Путина любая территория, где находятся русские, является территорией России. А с территорией России он может делать всё что угодно. Такая двухступенчатая логика: везде, где находятся русские, Путин чувствует себя хозяином. Поэтому эту территорию он может эксплуатировать, сравнять с землёй, призвать оттуда всё население на фронты. Естественно, что и отношение его к Харькову такое: это наш город. С нашим городом мы можем сделать всё что угодно», — говорит Быков.

По его мнению, участь Харькова в ближайшее время будет опасной, потому что это, видимо, будет направлением главного удара.

«Нельзя же рапортовать только о том, что силовики, в общем, прозевали теракт. Поэтому есть два города, которым, не могу сказать, приготовиться, они готовы давно, но два города, которым достанется тяжелее всего этим летом, — это Харьков и Одесса. Тем более, Одессу считают всегда городом космополитической культуры и, в значительной степени, культуры русской. А Харьков вообще одно время был столицей Украины и вообще находится в 40 километрах от границы. И то, что он еще не взят до сих пор, я думаю, торчит, как заноса огромная и для Шойгу, и для Путина», — отметил опальный российский поэт.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для Владимира Путина наличие в городе русскоязычного населения не является фактором милосердия дополнительного. И даже наоборот – русскоязычный город Харьков Путин считает своей собственностью и убежден, что может делать с ним все, что пожелает, пояснил логику тирана поэт Дмитрий Быков.".