Чому Путін хоче знищити Харків – Биков (відео)
Для Володимира Путіна наявність у місті російськомовного населення не є фактором додаткового милосердя. І навіть навпаки – російськомовне місто Харків Путін вважає своєю власністю та переконаний, що може робити з ним усе, що забажає, пояснив логіку тирана поет Дмитро Биков.
«Для Володимира Путіна будь-яка територія, де є росіяни, є територією Росії. А з територією Росії він може робити все, що завгодно. Така двоступенева логіка: скрізь, де перебувають росіяни, Путін почувається господарем. Тому цю територію він може експлуатувати, зрівняти із землею, покликати звідти все населення на фронти. Звісно, що й ставлення його до Харкова таке: це наше місто. З нашим містом ми можемо зробити все, що завгодно», – каже Биков.
На його думку, доля Харкова найближчим часом буде небезпечною, бо це, мабуть, буде напрямком головного удару.
«Не можна ж рапортувати лише про те, що силовики загалом проґавили теракт. Тому є два міста, яким, не можу сказати, приготуються, вони готові давно, але два міста, яким дістанеться найважче цього літа, – це Харків та Одеса. Ба більше, Одесу вважають завжди містом космополітичної культури та значною мірою культури російської. А Харків взагалі у свій час був столицею України та взагалі знаходиться за 40 кілометрів від кордону. І те, що його ще не взяли досі, я думаю, стирчить, як скалка величезна і для Шойгу, і для Путіна», – зазначив опальний російський поет.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для Володимира Путіна наявність у місті російськомовного населення не є фактором додаткового милосердя. І навіть навпаки – російськомовне місто Харків Путін вважає своєю власністю та переконаний, що може робити з ним усе, що забажає, пояснив логіку тирана поет Дмитро Биков.".