“Боривітер” у Харкові: відтворену мозаїку з Маріуполя розмістили в метро

Культура 12:29   12.09.2025
Оксана Горун
“Боривітер” у Харкові: відтворену мозаїку з Маріуполя розмістили в метро Фото: Павло Пахоменко для ОО Ukraine WOW

До Харкова привезли знакову та знамениту мозаїку “Боривітер” – оригінальне панно Алли Горської знаходилось у Маріуполі. У 2022-му його суттєво пошкодила російська армія.

“До 15 вересня на платформі станції метро «Ярослава Мудрого» в Харкові можна побачити відтворену мозаїку “Боривітер“, – повідомили у ГО “Ukraine WOW”.

Саме цю мозаїку представляли у Лондоні на Трафальгарській площі перед боєм Олександра Усика з Данієля Дюбуа.

Розбите під час обстрілів Маріуполя панно відновлювали в Києві. До робіт залучили 15 сучасних українських художників-монументалістів – з художнього об’єднання “Затірка”, майстерні мозаїки “Love Mosaic” та львівського бренду керамічної плитки та мозаїки “Kotto ceramica”. Щоб копія була максимально точною, з різних куточків світу в Україну привезли понад 700 кілограмів матеріалів: непрозоре скло (смальту), плитку різних кольорів, металеві плити та навіть алюмінієві ложки. Ініціатори проєкту запевняють: все зробили так, як і художники в 1967 році.

Автора оригінального панно Аллу Горську, яка разом із ходожниками-монументалістами влітку 1967 року створила “Боривітер”, за три роки після цього як одну з лідерів руху шістдесятників убили радянські спецслужби.

Автор плану відновлення Харкова створить меморіал королеви Єлизавети II

“Радянська влада так боялася таланту Алли Горської, що вбила її. Сьогодні Росія продовжує свої намагання знищити спадщину мисткині. Ми зробимо все, щоб її зберегти та відновити. Я рада, що мозаїка вперше не є частиною фасаду, а існує як унікальна конструкція з 68 пазлів, що збираються на металевий каркас. Це дозволить їй мандрувати та вражати людей як в Україні, так і в усьому світі”, – поділилася внучка Алли Горської Олена Зарецька.

Після візиту до Харкова мозаїка повернеться до столиці – з 26 вересня вона стане частиною інтерактивної виставки-присвяти Україні “Ukraine WOW” на Центральному залізничному вокзалі Києва.

“Ми віримо, що настане день, коли й “Боривітер” у Маріуполі теж буде відновлений”, – наголосили співзасновниці ГО “Ukraine WOW” Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Автор: Оксана Горун
