«Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро

В Харьков привезли знаковую и знаменитую мозаику «Боривітер» — оригинальное панно Аллы Горской находилось в Мариуполе. В 2022-м году его существенно повредила российская армия.

«До 15 сентября на платформе станции метро «Ярослав Мудрого» в Харькове можно увидеть воссозданную мозаику «Боривітер», — сообщили в ГО «Ukraine WOW».

Именно эту мозаику представляли в Лондоне на Трафальгарской площади перед боем Александра Усика с Даниэля Дюбуа.

Разбитое во время обстрелов Мариуполя панно восстанавливали в Киеве. К работам подключили 15 современных украинских художников-монументалистов — из художественного объединения «Затирка», мастерской мозаики «Love Mosaic» и львовского бренда керамической плитки и мозаики «Kotto ceramica». Чтобы копия была максимально точна, из разных уголков мира в Украину привезли более 700 килограммов материалов: непрозрачное стекло (смальту), плитку различных цветов, металлические плиты и даже алюминиевые ложки. Инициаторы проекта уверяют: все сделали так, как и художники в 1967 году.

Автора оригинального панно Аллу Горскую, которая вместе с ходожниками-монументалистами летом 1967 года создала «Боривітер», через три года как одну из лидеров движения шестидесятников убили советские спецслужбы.

«Советская власть так боялась таланта Аллы Горской, что убила ее. Сегодня Россия продолжает свои попытки уничтожить наследие художницы. Мы сделаем все, чтобы сохранить и восстановить. Я рада, что мозаика впервые не является частью фасада, а существует как уникальная конструкция из 68 пазлов, собираемых на металлический каркас. Это позволит ей путешествовать и поражать людей как в Украине, так и по всему миру», — поделилась внучка Аллы Горской Елена Зарецкая.

После визита в Харьков мозаика вернется в столицу — с 26 сентября она станет частью интерактивной выставки-посвящения Украине «Ukraine WOW» на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

«Мы верим, что настанет день, когда и «Боривітер» в Мариуполе тоже будет восстановлен», ― подчеркнули соучредительницы ОО «Ukraine WOW» Ярослава Гресь и Юлия Соловей.