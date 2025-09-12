«Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро
В Харьков привезли знаковую и знаменитую мозаику «Боривітер» — оригинальное панно Аллы Горской находилось в Мариуполе. В 2022-м году его существенно повредила российская армия.
«До 15 сентября на платформе станции метро «Ярослав Мудрого» в Харькове можно увидеть воссозданную мозаику «Боривітер», — сообщили в ГО «Ukraine WOW».
Именно эту мозаику представляли в Лондоне на Трафальгарской площади перед боем Александра Усика с Даниэля Дюбуа.
Разбитое во время обстрелов Мариуполя панно восстанавливали в Киеве. К работам подключили 15 современных украинских художников-монументалистов — из художественного объединения «Затирка», мастерской мозаики «Love Mosaic» и львовского бренда керамической плитки и мозаики «Kotto ceramica». Чтобы копия была максимально точна, из разных уголков мира в Украину привезли более 700 килограммов материалов: непрозрачное стекло (смальту), плитку различных цветов, металлические плиты и даже алюминиевые ложки. Инициаторы проекта уверяют: все сделали так, как и художники в 1967 году.
Автора оригинального панно Аллу Горскую, которая вместе с ходожниками-монументалистами летом 1967 года создала «Боривітер», через три года как одну из лидеров движения шестидесятников убили советские спецслужбы.
Читайте также: Автор плана восстановления Харькова создаст мемориал королевы Елизаветы II 📷
«Советская власть так боялась таланта Аллы Горской, что убила ее. Сегодня Россия продолжает свои попытки уничтожить наследие художницы. Мы сделаем все, чтобы сохранить и восстановить. Я рада, что мозаика впервые не является частью фасада, а существует как уникальная конструкция из 68 пазлов, собираемых на металлический каркас. Это позволит ей путешествовать и поражать людей как в Украине, так и по всему миру», — поделилась внучка Аллы Горской Елена Зарецкая.
После визита в Харьков мозаика вернется в столицу — с 26 сентября она станет частью интерактивной выставки-посвящения Украине «Ukraine WOW» на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
«Мы верим, что настанет день, когда и «Боривітер» в Мариуполе тоже будет восстановлен», ― подчеркнули соучредительницы ОО «Ukraine WOW» Ярослава Гресь и Юлия Соловей.
Новости по теме:
- Категории: Культура, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Мариуполь, метро, мозаика, новости Харькова, художники;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 12:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков привезли знаковую и знаменитую мозаику «Боривітер» — оригинальное панно Аллы Горской находилось в Мариуполе. В 2022-м году его существенно повредила российская армия".