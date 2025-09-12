Live
«Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро

Культура 12:29   12.09.2025
Оксана Горун
«Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро Фото: Павел Пахоменко для ОО Ukraine WOW

В Харьков привезли знаковую и знаменитую мозаику «Боривітер» — оригинальное панно Аллы Горской находилось в Мариуполе. В 2022-м году его существенно повредила российская армия.

«До 15 сентября на платформе станции метро «Ярослав Мудрого» в Харькове можно увидеть воссозданную мозаику «Боривітер», — сообщили в ГО «Ukraine WOW».

Именно эту мозаику представляли в Лондоне на Трафальгарской площади перед боем Александра Усика с Даниэля Дюбуа.

Разбитое во время обстрелов Мариуполя панно восстанавливали в Киеве. К работам подключили 15 современных украинских художников-монументалистов — из художественного объединения «Затирка», мастерской мозаики «Love Mosaic» и львовского бренда керамической плитки и мозаики «Kotto ceramica». Чтобы копия была максимально точна, из разных уголков мира в Украину привезли более 700 килограммов материалов: непрозрачное стекло (смальту), плитку различных цветов, металлические плиты и даже алюминиевые ложки. Инициаторы проекта уверяют: все сделали так, как и художники в 1967 году.

Автора оригинального панно Аллу Горскую, которая вместе с ходожниками-монументалистами летом 1967 года создала «Боривітер», через три года как одну из лидеров движения шестидесятников убили советские спецслужбы.

Читайте также: Автор плана восстановления Харькова создаст мемориал королевы Елизаветы II 📷

«Советская власть так боялась таланта Аллы Горской, что убила ее. Сегодня Россия продолжает свои попытки уничтожить наследие художницы. Мы сделаем все, чтобы сохранить и восстановить. Я рада, что мозаика впервые не является частью фасада, а существует как уникальная конструкция из 68 пазлов, собираемых на металлический каркас. Это позволит ей путешествовать и поражать людей как в Украине, так и по всему миру», — поделилась внучка Аллы Горской Елена Зарецкая.

После визита в Харьков мозаика вернется в столицу — с 26 сентября она станет частью интерактивной выставки-посвящения Украине «Ukraine WOW» на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

«Мы верим, что настанет день, когда и «Боривітер» в Мариуполе тоже будет восстановлен», ― подчеркнули соучредительницы ОО «Ukraine WOW» Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

