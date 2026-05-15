Особые условия финансирования восстановления: Харьков договорился с банком
Харьков получит доступ к программам АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» для прифронтовых громад. Они предусматривают развитие механизмов финансирования проектов восстановления и критической инфраструктуры.
Меморандум о сотрудничестве подписал 15 мая глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов — во время форума АПГГ «Люди и громады: решения, формирующие будущее».
«Этот меморандум — действительно важный шаг, ведь «Укрэксимбанк» имеет отдельные программы для прифронтовых территорий. Государство сегодня дает нам такие возможности, и мы должны использовать их ради развития наших громад, энергетической устойчивости и реализации необходимых для жизнедеятельности проектов», — отметил Терехов.
Он сообщил, что Харьков уже пользуется такими механизмами поддержки, привлекая средства на развитие городской инфраструктуры.
«Пример Харькова: мы привлекаем средства на медицинское, когенерационное оборудование и другие направления. Имеем возможность получать финансирование под 1% годовых. Также наши предприятия получают кредитование для усиления оборотных средств со ставкой 3% годовых. И это хорошие возможности, которыми должны пользоваться все прифронтовые громады», — подчеркнул Терехов.
Председатель правления «Укрэксимбанка» Виктор Пономаренко отметил, что учреждение рассматривает сотрудничество с прифронтовыми громадами как одно из приоритетных направлений своей работы.
«Партнерство с громадами является для нас естественным и имеет наибольшую синергию для сотрудничества, особенно когда речь идет о реализации проектов восстановления, развитии энергетической и критической инфраструктуры», — заявил Пономаренко.
Читайте также: Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: банк, відновлення, восстановление, меморандум, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Особые условия финансирования восстановления: Харьков договорился с банком», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 19:42;