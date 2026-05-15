Особые условия финансирования восстановления: Харьков договорился с банком

Харьков получит доступ к программам АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» для прифронтовых громад. Они предусматривают развитие механизмов финансирования проектов восстановления и критической инфраструктуры.

Меморандум о сотрудничестве подписал 15 мая глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов — во время форума АПГГ «Люди и громады: решения, формирующие будущее».

«Этот меморандум — действительно важный шаг, ведь «Укрэксимбанк» имеет отдельные программы для прифронтовых территорий. Государство сегодня дает нам такие возможности, и мы должны использовать их ради развития наших громад, энергетической устойчивости и реализации необходимых для жизнедеятельности проектов», — отметил Терехов.

Он сообщил, что Харьков уже пользуется такими механизмами поддержки, привлекая средства на развитие городской инфраструктуры.

«Пример Харькова: мы привлекаем средства на медицинское, когенерационное оборудование и другие направления. Имеем возможность получать финансирование под 1% годовых. Также наши предприятия получают кредитование для усиления оборотных средств со ставкой 3% годовых. И это хорошие возможности, которыми должны пользоваться все прифронтовые громады», — подчеркнул Терехов.

Председатель правления «Укрэксимбанка» Виктор Пономаренко отметил, что учреждение рассматривает сотрудничество с прифронтовыми громадами как одно из приоритетных направлений своей работы.

«Партнерство с громадами является для нас естественным и имеет наибольшую синергию для сотрудничества, особенно когда речь идет о реализации проектов восстановления, развитии энергетической и критической инфраструктуры», — заявил Пономаренко.