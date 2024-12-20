Сотрудница известного банка на Харьковщине массово сливала данные клиентов

Экс-сотрудница харьковского филиала одного из известных украинских банков предстанет перед судом. По версии следствия, она передавала знакомому реквизиты карточек клиентов, чтобы тот выводил со счетов деньги.

Мужчина предложил сотруднице банка такое сотрудничество в марте 2023 года. Женщина согласилась. Она получала в мессенджере фамилии и имена клиентов и отправляла знакомому их данные, которые тот использовал для входа в личные кабинеты онлайн-банкинга и выводил деньги, информируют в Харьковской облпрокуратуре.

Так сотрудница банка передала реквизиты карт более сотни клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу, ее уволили. Женщину будут судить в Чугуевском городском суде Харьковской области по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361-2 УКУ). Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают других фигурантов.