Сотрудница известного банка на Харьковщине массово сливала данные клиентов
Экс-сотрудница харьковского филиала одного из известных украинских банков предстанет перед судом. По версии следствия, она передавала знакомому реквизиты карточек клиентов, чтобы тот выводил со счетов деньги.
Мужчина предложил сотруднице банка такое сотрудничество в марте 2023 года. Женщина согласилась. Она получала в мессенджере фамилии и имена клиентов и отправляла знакомому их данные, которые тот использовал для входа в личные кабинеты онлайн-банкинга и выводил деньги, информируют в Харьковской облпрокуратуре.
Так сотрудница банка передала реквизиты карт более сотни клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.
Правоохранители разоблачили злоумышленницу, ее уволили. Женщину будут судить в Чугуевском городском суде Харьковской области по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361-2 УКУ). Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают других фигурантов.
Читайте также: Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: банк, новости Харькова, суд, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сотрудница известного банка на Харьковщине массово сливала данные клиентов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-сотрудница харьковского филиала одного из известных украинских банков предстанет перед судом. По версии следствия, она передавала знакомому реквизиты карточек клиентов".