Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку

Общество 16:28   20.12.2024
Виктория Яковенко
Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители поймали на Харьковщине предполагаемого грабителя.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре получили сообщения от жительницы поселка Слобожанское о том, что вечером ее ограбил неизвестный. Нападающий ударил женщину по голове, выхватил сумку с личными вещами и сбежал.

Правоохранители установили личность предполагаемого нападающего. Им оказался 38-летний местный житель.

18 декабря мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Сейчас фигурант в СИЗО.

Читайте также: В Харькове убили мужчину, а тело спрятали в погребе: подозревают его знакомого

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
21.12.2024, 00:22
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
20.12.2024, 19:12
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
21.12.2024, 00:48
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
20.12.2024, 08:07
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
20.12.2024, 21:08

Новости по теме:

13:14
Харьковчанина подозревают в жестоком избиении любимой: женщина умерла не сразу
18:33
Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине
17:00
Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото)
19:04
За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове
15:23
В Харькове ограбили женщину: ее преследовали от станции метро (фото)

Вы читали новость: «Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали на Харьковщине предполагаемого грабителя.".