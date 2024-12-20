Вечером на Харьковщине напали на женщину: ее ударили по голове и украли сумку

Правоохранители поймали на Харьковщине предполагаемого грабителя.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре получили сообщения от жительницы поселка Слобожанское о том, что вечером ее ограбил неизвестный. Нападающий ударил женщину по голове, выхватил сумку с личными вещами и сбежал.

Правоохранители установили личность предполагаемого нападающего. Им оказался 38-летний местный житель.

18 декабря мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Сейчас фигурант в СИЗО.