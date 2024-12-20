Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці піймали на Харківщині ймовірного грабіжника.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, в листопаді отримали повідомлення від мешканки селища Слобожанське про те, що ввечері її пограбував невідомий. Нападник вдарив жінку по голові, вихопив сумку з особистими речами та втік.
Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.
18 грудня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від семи до десяти років тюрми. Наразі фігурант у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 16:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали на Харківщині ймовірного грабіжника.".