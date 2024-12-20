Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку

Суспільство 16:28   20.12.2024
Вікторія Яковенко
Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці піймали на Харківщині ймовірного грабіжника.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, в листопаді отримали повідомлення від мешканки селища Слобожанське про те, що ввечері її пограбував невідомий. Нападник вдарив жінку по голові, вихопив сумку з особистими речами та втік.

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

18 грудня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від семи до десяти років тюрми. Наразі фігурант у СІЗО.

Читайте також: У Харкові вбили чоловіка, а тіло заховали у льосі: підозрюють його знайомого

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
21.12.2024, 00:48
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
21.12.2024, 00:22
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
20.12.2024, 12:33
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
20.12.2024, 22:30
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
20.12.2024, 21:08

Новини за темою:

13:14
Харків’янина підозрюють у жорстокому побитті коханої: жінка померла не одразу
18:33
Рецидивіста, який уже сидів за зґвалтування, спіймали на Харківщині
17:00
Окупанти вбили жінку в Куп’янську: під час обстрілу була на вулиці (фото)
19:04
За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові
15:23
У Харкові пограбували жінку: її переслідували від станції метро (фото)

Ви читали новину: «Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали на Харківщині ймовірного грабіжника.".