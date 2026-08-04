6 років за ґратами за виправдування росіян отримала жінка на Харківщині

52-річна мешканка села Руська Лозова Харківського району у Facebook розповсюджувала антиукраїнські наративи і виправдовувала збройну агресію росіян, повідомляє обласна прокуратура.

Російську пропаганду мешканка Харківщини регулярно поширювала упродовж 2023 – 2024 років на власній сторінці в Facebook. Вона писала про «внутрішній громадянський конфлікт» і звинувачувала українських військових в обстрілах населених пунктів Донеччини. У власних коментарях сепаратистка писала, що «України вже давно немає» і виправдовувала дії росіян.

На суді обвинувачена підтвердила свою причетність до злочину. На вирок вона очікувала під вартою.

Суд визнав її винною у виправдовуванні збройної агресії рф проти України і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.