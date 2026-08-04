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Обікрав людину, що не мала рук, – отримав 5 років за ґратами

Події 18:30   04.08.2026
Оксана Якушко
Обікрав людину, що не мала рук, – отримав 5 років за ґратами

24-річний мешканець Харківщини пообіцяв допомогти, але обікрав знайомого з інвалідністю, повідомляє обласна прокуратура.

У лютому 2026 року у Харкові чоловік, який через відсутність кистей не міг самостійно користуватися смартфоном, звернувся до свого знайомого — 24-річного мешканця Вовчанська — з проханням допомогти встановити та налаштувати банківський додаток.

Знайомий, коли отримав смартфон та дізнався логін і пароль, вирішив привласнити заощадження беззахисної людини: в особистому кабінеті, без дозволу власника, перевів на свою банківську картку майже 20 тис. гривень.

Під час судового процесу зловмисник ухилявся від явки до суду, тож його примусово приводили. На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

24-річного чоловіка визнали винним у крадіжці. Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річний мешканець Харківщини пообіцяв допомогти, але обікрав знайомого з інвалідністю, повідомляє обласна прокуратура.".