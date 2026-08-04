Обворовал человека, не имевшего рук, – получил 5 лет за решеткой

24-летний житель Харьковщины пообещал помочь, но обворовал знакомого с инвалидностью, сообщает областная прокуратура.

В феврале 2026 года в Харькове мужчина, который из-за отсутствия кистей рук не мог самостоятельно пользоваться смартфоном, обратился к своему знакомому — 24-летнему жителю Волчанска — с просьбой помочь установить и настроить банковское приложение.

Знакомый, когда получил смартфон и узнал логин и пароль, решил присвоить сбережения беззащитного человека: в личном кабинете, без разрешения владельца, он перевел на свою банковскую карту почти 20 тыс. гривен.

Во время судебного процесса злоумышленник уклонялся от явки в суд и его принудительно приводили. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и даже искренне раскаялся.

24-летний мужчина признан виновным в краже. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.