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Не атлет: более 200 кг металлических изделий в Харькове мужчина хотел похитить

Происшествия 18:55   04.08.2026
Оксана Якушко
Не атлет: более 200 кг металлических изделий в Харькове мужчина хотел похитить

44-летний мужчина пытался украсть имущество предприятия – 226 кг металлических изделий с предприятия, но не смог, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в мае 2026 — именно тогда злоумышленник залез на территорию харьковского предприятия. Но похитить запланированное не смог – при попытке вынести имущество с территории предприятия его остановили правоохранители.

Правонарушителем оказался 44-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи имущества.

Экспертиза установили, что стоимость имущества составляет более 29 тысяч гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении, злоумышленнику «светит» лишение свободы сроком до восьми лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний мужчина пытался украсть имущество предприятия – 226 кг металлических изделий с предприятия, но не смог, сообщает Нацполиция.".