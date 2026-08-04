Не атлет: более 200 кг металлических изделий в Харькове мужчина хотел похитить

44-летний мужчина пытался украсть имущество предприятия – 226 кг металлических изделий с предприятия, но не смог, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в мае 2026 — именно тогда злоумышленник залез на территорию харьковского предприятия. Но похитить запланированное не смог – при попытке вынести имущество с территории предприятия его остановили правоохранители.

Правонарушителем оказался 44-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи имущества.

Экспертиза установили, что стоимость имущества составляет более 29 тысяч гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении, злоумышленнику «светит» лишение свободы сроком до восьми лет.