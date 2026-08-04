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Не атлет: понад 200 кг металевих виробів намагався викрасти у Харкові чоловік

Події 18:55   04.08.2026
Оксана Якушко
Не атлет: понад 200 кг металевих виробів намагався викрасти у Харкові чоловік

44-річний чоловік намагався вкрасти майно підприємства – 226 кг металевих виробів із підприємства, але не зміг, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у травні 2026 року – саме тоді зловмисник заліз на територію харківського підприємства. Але викрасти заплановане не зміг – під час спроби винести майно з території підприємства його зупинили правоохоронці.

Правопорушником виявився 44-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки майна.

Експертиза встановила, що вартість майна становить понад 29 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру, зловмиснику «світить» позбавлення волі на строк до восьми років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний чоловік намагався вкрасти майно підприємства – 226 кг металевих виробів із підприємства, але не зміг, повідомляє Нацполіція.".