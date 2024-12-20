У Харкові вбили чоловіка, а тіло заховали у льосі: підозрюють його знайомого

Справу 46-річного харків’янина, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2022 року фігурант перебував у гостях у свого знайомого по вулиці Кутаїській. Між чоловіками виникла суперечка.

«У якості останнього аргументу гість вдарив господаря домоволодіння кулаком в обличчя, а коли той впав, дістав з кишені ніж та завдав ним кілька ударів у грудну клітину потерпілого. Від отриманих травм 62-річний власник будинку помер на місці. Щоб приховати злочин, вбивця загорнув труп у килим та сховав його в льосі, розташованому на території домоволодіння, після чого втік», – з’ясували правоохоронці.

Зазначається, що фігурант вже раніше відбував термін за ґратами за умисне вбивство. Йому знову інкримінують таку ж статтю. Якщо провину доведуть, чоловік може отримати довічне ув’язнення.