У Харкові вбили чоловіка, а тіло заховали у льосі: підозрюють його знайомого
Справу 46-річного харків’янина, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого, передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2022 року фігурант перебував у гостях у свого знайомого по вулиці Кутаїській. Між чоловіками виникла суперечка.
«У якості останнього аргументу гість вдарив господаря домоволодіння кулаком в обличчя, а коли той впав, дістав з кишені ніж та завдав ним кілька ударів у грудну клітину потерпілого. Від отриманих травм 62-річний власник будинку помер на місці. Щоб приховати злочин, вбивця загорнув труп у килим та сховав його в льосі, розташованому на території домоволодіння, після чого втік», – з’ясували правоохоронці.
Зазначається, що фігурант вже раніше відбував термін за ґратами за умисне вбивство. Йому знову інкримінують таку ж статтю. Якщо провину доведуть, чоловік може отримати довічне ув’язнення.
Читайте також: Хотів тільки налякати: дев’ять років тюрми отримав чоловік за вбивство вітчима
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: знакомый, підозра, убил, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові вбили чоловіка, а тіло заховали у льосі: підозрюють його знайомого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 46-річного харків’янина, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого, передали до суду.".