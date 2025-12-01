Вбив собаку й викинув у сміттєвий бак: справа жителя Харківщини – в суді
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці передали до суду справу чоловіка, який, за даними слідства, у липні вбив безпритульного собаку в селищі Докучаєвське.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що фігурант підійшов до тварини та вистрелив у нього з рушниці. Собака загинув на місці.
«Після цього обвинувачений викинув тіло мертвого собаки у сміттєвий бак», – зазначили правоохоронці.
Чоловіку інкримінують жорстоке поводження з безпритульною твариною, вчинене умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 299 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що фігурант вбив тварину через неприязнь до безпритульних собак.
Читайте також: Постраждали троє людей: аварія з тролейбусом сталася вранці у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вбив, прокуратура, собака, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вбив собаку й викинув у сміттєвий бак: справа жителя Харківщини – в суді», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 14:22;