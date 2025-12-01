Live

Вбив собаку й викинув у сміттєвий бак: справа жителя Харківщини – в суді

Суспільство 14:22   01.12.2025
Вікторія Яковенко
Вбив собаку й викинув у сміттєвий бак: справа жителя Харківщини – в суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу чоловіка, який, за даними слідства, у липні вбив безпритульного собаку в селищі Докучаєвське.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що фігурант підійшов до тварини та вистрелив у нього з рушниці. Собака загинув на місці.

«Після цього обвинувачений викинув тіло мертвого собаки у сміттєвий бак», – зазначили правоохоронці.

Чоловіку інкримінують жорстоке поводження з безпритульною твариною, вчинене умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 299 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що фігурант вбив тварину через неприязнь до безпритульних собак.

Автор: Вікторія Яковенко
