Конфлікт переріс у різанину у Слобідському районі Харкова – чоловік помер

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 9 листопада біля одного із закладів громадського харчування у Слобідському районі.

За версією слідства, між нападником, його товаришем та загиблим виник конфлікт. Пізніше він переріс у бійку, під час якої підозрюваний ударив опонента в ногу. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. Тим часом решта учасників сварки втекла.

“Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі”, – уточнили копи.

Тепер підозрюваному готуються обрати запобіжний захід.