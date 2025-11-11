Конфлікт переріс у різанину у Слобідському районі Харкова – чоловік помер
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 9 листопада біля одного із закладів громадського харчування у Слобідському районі.
За версією слідства, між нападником, його товаришем та загиблим виник конфлікт. Пізніше він переріс у бійку, під час якої підозрюваний ударив опонента в ногу. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. Тим часом решта учасників сварки втекла.
“Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі”, – уточнили копи.
Тепер підозрюваному готуються обрати запобіжний захід.
