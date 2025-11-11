Міг залишити Полтавщину та Харківщину без тепла – чоловікові загрожує довічне
Речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що силовики затримали харків’янина, який міг готувати підрив газопроводу на сході України. Тим самим одразу дві області могли залишитись без тепла.
Магістральний газопровід забезпечує теплопостачання Полтавської та Харківської областей, уточнив речник.
“Як встановило розслідування, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів. За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах”, – пишуть у СБУ.
Там на нього вийшов бойовик так званого спецназу ДНР, який співпрацює з російським ГРУ.
“За його інструкціями агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний «цех» у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби”, – повідомили силовики.
Під час обшуків у чоловіка виявили вибуховий пристрій, а також телефон, у якому є докази співпраці з ворогом. Наразі фігуранту вже вручили підозру та відправили до СІЗО без права внесення застави. Імовірний зрадник може отримати довічне, зазначили у СБУ.
Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 10:00