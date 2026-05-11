Кілька днів у частині Київського району не буде газу – адреси

Суспільство 11:50   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: mrpl.city

У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання з 11 по 13 травня. У цей період у деяких будинках Київського району не буде блакитного палива. 

Таким чином, газу не буде за такими адресами:

  • вул. Мищенківська буд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27-А, 27.

Мешканців цих будинків просять бути уважними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності!“, – додали газовики.

