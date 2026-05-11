Кілька днів у частині Київського району не буде газу – адреси
Фото: mrpl.city
У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання з 11 по 13 травня. У цей період у деяких будинках Київського району не буде блакитного палива.
Таким чином, газу не буде за такими адресами:
- вул. Мищенківська буд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27-А, 27.
Мешканців цих будинків просять бути уважними та перекрити крани перед газовими приладами.
“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності!“, – додали газовики.
Читайте також: Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газоснабжение, голубое топливо, киівський район, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кілька днів у частині Київського району не буде газу – адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 11:50;