Через “прильоти” на Харківщині без газу залишилося більше 50 сімей

У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що через ворожу атаку в області пошкоджені газопроводи багатоповерхових та приватних будинків.

В результаті без блакитного палива залишилося понад 50 сімей.

“Наші бригади оперативно локалізували аварійні ситуації у обстріляних росіянами будинках. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію та якнайшвидше повернути газ у кожну оселю”, – написали газовики.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що за добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, Харків та 15 населених пунктів області обстріляв ворог. Внаслідок ударів є руйнування у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.