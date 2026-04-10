Неможливість заправити авто і голод – чого чекати Україні через паливну кризу

Попри те, що війна у Перській Затоці відбувається далеко від України, вона вже вплинула на ціни на пальне і викликала дефіцит азотних добрив. Фахівці попереджають про значне зростання цін на усі види товарів та навіть не виключають голод. Які наслідки матиме паливна криза саме для України, МГ «Об’єктив» розповів доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Через кризу у Перській Затоці може не стати палива на заправках

Район Перської затоки – важливий економічний регіон світу через нафту і газ, які там видобувають. І значну частину свого експорту, а це близько 30% усього палива світу, везли через Ормузьку протоку

Напередодні атаки США й Ізраїлю на Іран нафта перебувала на рівні 65-73 доларів за барель, нагадує Дмитро Шиян. Зараз ціна нафти 98 доларів за барель (знизилася на тлі заяв про двотижневе перемир’я), а кілька днів тому була 110 доларів за барель.

«Нафта – це, можливо, найбільш важко прогнозований товар на ринках, навіть за спокійних умов. А в умовах війни взагалі не можна передбачити, що буде далі. Якщо ситуація не вирішиться позитивно за тиждень, два чи три, то запаси нафти у багатьох країнах вичерпаються. Навіть США вже задіяли власні стратегічні резерви, щоб стабілізувати ціни на пальне. І це не допомогло. Тому що хоча США і забезпечують себе нафтою, але вони знаходяться у світовому ринку, тож трейдери слідкують за інформацією, яка надходить із Перської затоки. Їхні нафтові компанії не будуть тримати штучно ціни, якщо у світі вони зростають. Наразі у США паливо вже подорожчало майже на 80% на заправках», – змальовує ситуацію у світі економіст.

А в Європі тим часом не виключають дефіцит палива подібний до того, що був під час нафтової кризи початку 1970-х років, коли навіть на заправках не було бензину і ціни в декілька разів зросли.

«Головне, що його фізично не було, заправити авто було дуже складно. Поки до цього не дійшло, але якщо ситуація не поліпшиться, всі країни світу відчують дефіцит палива», – прогнозує Дмитро Шиян.

Запасів палива в Україні немає, видобуток скоротився через удари росіян

Україні буде дуже непросто, якщо ситуація у Перській Затоці не вирішиться найближчими тижнями, чесно визнає професор економіки. Внаслідок російських атак повністю розбиті нафтопереробні заводи та нафтосховища. Так само росіяни неодноразово атакували газові та нафтові свердловини на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

«Ця статистика сьогодні закрита, але розуміло, що видобуток суттєво зменшився. І паливо нам постачає Євросоюз. Відповідно, ціни на українському ринку залежать від світового, від того, яка буде ситуація з пальним в Європі», – каже Дмитро Шиян.

Тим часом в Україні наразі розпочалася посівна кампанія, і в цей період завжди збільшувалося споживання дизельного пального. На додачу ще й військові дії, які ні на мить не припинялися.

«Нам треба забезпечити армію, тут не можна як на заправці чекати, поки паливо надійде, треба всі військові потреби автоматично задовольняти. Дизельне паливо наразі підбирається до 100 гривень за літр. Воно може стати і 150 гривень за літр, якщо ситуація не поліпшиться і нафта дорожчатиме надалі. Ми ж не можемо створювати великі резерви, тому що вони знаходяться під ударами ворогів. Компанії зрозуміли, що відбудовувати нафтосховища, поки йдуть військові дії, немає сенсу, тому що це великі за розміром об’єкти, їх легко знайти і знищити. Тому українські паливні постачальники налагодили непогану логістику, привозять паливо, розливають по заправках – і воно одразу споживається», – докладно пояснює доктор економічних наук.

Харчі зростуть у ціні через здорожчання палива та дефіцит азотних добрив

Але і це – тільки верхівка проблем. Економічна криза, яку розпалив президент США Дональд Трамп своїми діями на Близькому Сході, набирає обертів. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Всесвітня продовольча програма зробили спільну заяву: війна у Перській Затоці вже спричинила різке зростання цін на нафту, газ і добрива. І разом із логістичними проблемами це призведе до подорожчання продуктів харчування та зростання продовольчої небезпеки, яку найбільше зазнають найуразливіші верстви населення.

У перекладі на зрозумілу мову МВФ та компанія попереджають про голод. Фермери і агровиробники врахують енергетичну складову в майбутню вартість зерна, олії та городини. Тому що зростання витрат виробників буте доволі суттєвим.

«Я вважаю, якщо ціна дизельного пального буде зростати за 100 і до 150 грн за литр, то відповідно ми будемо мати майже подвійну ціну до тої, що була напередодні подій у Перських Затоці. Зростання витрат призведе до того, що виробники намагатимуться збільшити ціни на продукт. Але ціни на продукти харчування сьогодні також регулює світовий ринок. Отже якщо виробник підніме ціну вище визначеного світовим ринком рівня, то продукт можуть просто не реалізувати. Тому що споживачам буде легше купити його в інших країнах. І у комплексі це автоматично призведе до падіння ефективності аграрного виробництва. Тому значне зростання витрат на паливо може поставити фермерів в позицію збитковості. І вони або збанкрутують, тобто припинять виробництво, або значно зменшать свої інвестиції в сільське господарство», – змальовує нерадісну картину Дмитро Шиян.

А зменшення інвестицій автоматично призведе до погіршення урожаю вже наступного 2027 року.

Окрім здорожчання палива на зростання цін на продукти харчування вплине й дефіцит азотних добрив, які у великих об’ємах до війни з Іраном виробляли з природного газу Саудівська Аравія, Катар, Оман, ОАЕ та Бахрейн. З країн Перської затоки експортували близько 50% світового обсягу карбаміду, 30% аміаку, 41% сірки, повідомляє Fuller Treacy Money.

А нестача азотних добрив призведе до падіння урожайності культур у багатьох країнах світу, не тільки в Україні. Українські виробники азотних добрив наразі не працюють через війну, тож вітчизняні аграрії змушені купувати добрива за кордоном за світовими цінами, пояснив професор економіки.

А зростання цін на збіжжя у перспективі неминуче призведе до здорожчання кормів для свійських тварин і птиці, що позначиться на цінах на м’ясо та яйця.

На фоні усіх цих невтішних перспектив залишається сподіватися на здоровий глузд тих, хто сьогодні намагається припинити війну у Перській Затоці.