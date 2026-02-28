Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹

Сьогодні, 28 лютого, за повідомленнями ЗМІ, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У Тегерані сталося кілька потужних вибухів.

За даними CNN, удари також були зафіксовані в іранських містах Ісфаган, Кум, Карадж та Керманшах. Видання зазначає, що Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран «для усунення загроз безпеці».

Відео: соцмережі

Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану. Зокрема, резиденцію президента країни та штаб-квартиру розвідки. Удари Ірану здійснювалися з повітря та моря, повідомив Reuters американський чиновник.

Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

Згодом, передають ЗМІ, президент США Дональд Трамп опублікував відео на своїй платформі Truth Social, в якому підтверджує, що США залучені до атаки на Іран.

Зазначається, що Трамп заявив, що США розпочали «масштабні бойові операції» в Ірані. Крім того, він додав: «Ми неодноразово намагалися укласти угоду».

Президент США стверджує, що Іран «намагався відновити свою ядерну програму та продовжував розробляти ракети дальнього радіуса дії, які тепер можуть загрожувати друзям і союзникам у Європі, нашим військам, розміщеним за кордоном, і потенційно навіть досягнути території США».

Він каже, що США проводять «масштабну операцію, аби «не допустити, щоб ця дуже зловісна радикальна диктатура загрожувала Америці».

У ЗМІ також інформують, що начебто вбитий головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі. Офіційних даних ще наразі немає.

Через загрозу ударів у відповідь в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.У соцмережах вже з’являється інформація, що Іран запустив щонайменше 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Перша хвиля нібито вже в повітрі.