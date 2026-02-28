Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
Сьогодні, 28 лютого, за повідомленнями ЗМІ, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У Тегерані сталося кілька потужних вибухів.
За даними CNN, удари також були зафіксовані в іранських містах Ісфаган, Кум, Карадж та Керманшах. Видання зазначає, що Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран «для усунення загроз безпеці».
Відео: соцмережі
Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану. Зокрема, резиденцію президента країни та штаб-квартиру розвідки. Удари Ірану здійснювалися з повітря та моря, повідомив Reuters американський чиновник.
Відео: соцмережі
Відео: соцмережі
Згодом, передають ЗМІ, президент США Дональд Трамп опублікував відео на своїй платформі Truth Social, в якому підтверджує, що США залучені до атаки на Іран.
Зазначається, що Трамп заявив, що США розпочали «масштабні бойові операції» в Ірані. Крім того, він додав: «Ми неодноразово намагалися укласти угоду».
Президент США стверджує, що Іран «намагався відновити свою ядерну програму та продовжував розробляти ракети дальнього радіуса дії, які тепер можуть загрожувати друзям і союзникам у Європі, нашим військам, розміщеним за кордоном, і потенційно навіть досягнути території США».
Він каже, що США проводять «масштабну операцію, аби «не допустити, щоб ця дуже зловісна радикальна диктатура загрожувала Америці».
У ЗМІ також інформують, що начебто вбитий головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі. Офіційних даних ще наразі немає.
Через загрозу ударів у відповідь в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.У соцмережах вже з’являється інформація, що Іран запустив щонайменше 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Перша хвиля нібито вже в повітрі.
Читайте також: Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 10:39;