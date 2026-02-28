Live

Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:13   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

ситуация на фронте на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував у районі Новоплатонівки.

ситуация на фронте на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 148 боїв.

«Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян станом на 28 лютого такі:

потери РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни

