Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував у районі Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 148 боїв.

«Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян станом на 28 лютого такі: