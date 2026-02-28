Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував у районі Новоплатонівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 148 боїв.
«Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.
Втрати росіян станом на 28 лютого такі:
Читайте також: ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 08:13;