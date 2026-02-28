ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє: війська РФ не мають просування ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку.

Аналітики з посиланням на російського військового блогера зазначають, що солдат 128-ї мотострілецької бригади РФ, що діє на Харківському напрямку, поскаржився на обмеження боєприпасів.

«Солдат поскаржився, що російське військове командування обмежує постачання боєприпасів для артилерії, танків і безпілотників, через що російські війська іноді не можуть завдати удару по українському угрупованню. Солдат заявив, що його підрозділ також відчуває нестачу портативних засобів радіоелектронної боротьби та інших засобів протидії БпЛА. Військовий блогер відповів, що російське західне угруповання сил стикається з аналогічними проблемами», – пишуть в ISW.

Аналітики також повідомили, що у багатоповерхівках в Куп’янську залишаються оточеними близько 20 окупантів.