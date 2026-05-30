Дощ та гроза: прогноз погоди на 31 травня у Харкові й області

У неділю, 31 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі та вдень передають короткочасний дощ. По області місцями буде гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 5–7 градусів тепла, вдень – 16–18, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 3–8 градусів зі знаком «плюс», удень – 13–18.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.