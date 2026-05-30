Дождь и гроза: прогноз погоды на 31 мая в Харькове и области
В воскресенье, 31 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью и днем передают кратковременный дождь. По области местами будет гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать 5-7 градусов тепла, днем - 16-18, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 3–8 градусов со знаком «плюс», днем – 13–18.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на полтора градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.
- • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 20:00;