На Харьковщину надвигается гроза: предупреждение синоптиков

Общество 18:41   30.05.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 30 мая.

«В ближайшие 30 минут с сохранением до конца суток 30 мая по городу и области ожидается гроза. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Напомним, после двух температурных рекордов в начале мая во второй половине месяца синоптики почти каждый день предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде. Исключением было всего 16 число. Во все остальные дни регион ежедневно терроризировала либо гроза, либо ливень, либо шквалы, либо все вместе. 27 мая сильный ветер натворил беды в Харькове. Коммунальщики «Зеленстроя» работали в усиленном режиме. В последние дни непогода сопровождается существенным похолоданием, которое, согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, продлится по меньшей мере до первого июня.

Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
31.05.2026, 08:00
01.06.2026, 01:40
31.05.2026, 18:03
31.05.2026, 20:01
31.05.2026, 13:44
31.05.2026, 21:03

30.05.2026
30.05.2026
28.05.2026
25.05.2026
22.05.2026
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 18:41;

